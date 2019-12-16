МИД: Оскорбления в адрес Зозули созвучны со штампами российской пропаганды

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Понедельник, 16 декабря 2019, 14:02

Министерство иностранных дел Украины осудило проявления нетерпимости и словесные нападки в адрес футболиста Романа Зозули во время матча второго дивизиона Испании.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте МИД.

"Позорные оскорбления со стороны т.н. болельщиков являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и заниматься ее судьбой - естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире", - говорится в заявлении.

Министерство призвало официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.

"Выражаем искреннюю поддержку Роману и верим, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру, будет оставаться важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей через границы, культуры и политические системы", - отметили в МИД.

Напомним, в воскресенье матч второго дивизиона чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" отложили из-за оскорблений в адрес нападающего "Альбасете", украинца Романа Зозули.

Фанаты "Райо" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг "Зозуля - нацист". Из-за этого игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.

Зозуля числился в составе "Райо" на правах аренды еще в 2017 году, но ультрас клуба "Буканерос" (традиционно поддерживают левые взгляды) не приняли новичка, обвиняя его в связях с ультраправыми организациями в Украине. В итоге Зозуля получил разрешение от ФИФА и досрочно покинул команду, не сыграв за клуб ни одного матча.

Темы: пропаганда футбол


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