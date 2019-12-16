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В Украину идет аномальное тепло

Понедельник, 16 декабря 2019, 13:39
В Украину идет аномальное тепло

В ближайшие сутки, 17 декабря, погоду Украины будет определять очень теплый, как для декабря воздуха.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Во вторник осадков не ожидается. Ночью и утром в Украине, кроме северных областей, местами туман. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза; днем 5-10° тепла, в западных областях и на юге Одесской области 11-16°.

В Киеве – без осадков; ветер южный; температура ночью 1-3° тепла, днем ​​8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 декабря самая высокая температура днем ​​была 8,7° тепла в 1937 году, самая низкая ночью 25,1° мороза в 1997 году.

 
погода на 17 грудня

В среду, 18 декабря, также без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​7-12°, в южной части и в западных областях местами 14-16°.

В Киеве без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем ​​10-12°.

 
Погода на 18 грудня

Темы: погода
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