"Слуга народа" собирается на корпоратив: где будет и кто приглашен

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Понедельник, 16 декабря 2019, 15:10

Новогодний корпоратив партии "Слуга народа" состоится в пятницу 20 декабря.

Источник: собеседники "Украинской правды" в политсиле

Детали: Мероприятие состоится в ресторане "CHI" на территории выставочного центра "Парковый", где обычно по понедельникам "слуги народа" собираются на заседание фракции.

По источникам УП, туда приглашены народные депутаты, члены правительства и Офис президента во главе с главой государства Владимиром Зеленским.

Роман Кравец, УП
Темы: Слуга народа


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