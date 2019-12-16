"Слуга народа" собирается на корпоратив: где будет и кто приглашен
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Понедельник, 16 декабря 2019, 15:10
Новогодний корпоратив партии "Слуга народа" состоится в пятницу 20 декабря.
Источник: собеседники "Украинской правды" в политсиле
Детали: Мероприятие состоится в ресторане "CHI" на территории выставочного центра "Парковый", где обычно по понедельникам "слуги народа" собираются на заседание фракции.
По источникам УП, туда приглашены народные депутаты, члены правительства и Офис президента во главе с главой государства Владимиром Зеленским.
Роман Кравец, УП
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