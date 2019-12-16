"Слуга народа" собирается на корпоратив: где будет и кто приглашен

Новогодний корпоратив партии "Слуга народа" состоится в пятницу 20 декабря.

Источник: собеседники "Украинской правды" в политсиле

Детали: Мероприятие состоится в ресторане "CHI" на территории выставочного центра "Парковый", где обычно по понедельникам "слуги народа" собираются на заседание фракции.

По источникам УП, туда приглашены народные депутаты, члены правительства и Офис президента во главе с главой государства Владимиром Зеленским.