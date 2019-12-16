Известная украинская певица попала в ДТП

Известная львовская певица Ирина Федишин попала в ДТП, возвращаясь с концерта.

Источник: Федишин в Facebook, Zaxid.net со ссылкой на полицию Ровенской

Детали: Аварию случилась в ночь на понедельник в Здолбунове. Микроавтобус Mercedes-Benz, где находилась певица, поворачивал налево на АЗС. В этот момент водитель другого микроавтобуса решил обогнать Mercedes, он притормозил для поворота, в результате чего произошло ДТП. На водителя микроавтобуса, совершавшего обгон, составили протокол по ст. 124 КУоАП.

В момент столкновения в микроавтобусе находилась команда Ирины Федишин и ее муж и продюсер Виталий Човнык. Они возвращались во Львов с концерта в Шепетовке.

В пресс-службе полиции отмечают, что медики диагностировали у участников ДТП ушибы, но от госпитализации они отказались.

По словам продюсера, Федишин получила незначительные травмы и чувствует себя удовлетворительно.

Прямая речь Федишин: "Друзья, со мной и моей командой случилась досадное приключение. Вчера, возвращаясь с концерта, в 00:45 ночи, мы попали в аварию. Это очень страшно... Мы готовились осуществлять маневр, включив заранее левый поворот.

В это же время, другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу на скорости "влетел" в наше авто. Удар был достаточно большой силы. Из-за боли в мышцах, вызвали скорую и провели ночь в больнице. К счастью, все обошлось травмами средней тяжести и шоком. Слава Богу, все живы и здоровы".