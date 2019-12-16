Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин и Меркель обсудили украинский транзит газа и "Северный поток-2"

Понедельник, 16 декабря 2019, 14:59
Путин и Меркель обсудили украинский транзит газа и Северный поток-2

По инициативе Берлина состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Путин и Меркель дали "положительную оценку итогам прошедшего в Париже 9 декабря саммита в нормандском формате, на котором согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, который является безальтернативной основой урегулирования" конфликта, заявили у Путина.

Стороны также обсудили "актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в частности в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2".

В то же время основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса, заявили в Москве.

"Отмечена важность недопущения дальнейшего обострения ситуации и необходимость возобновления мирного диалога. Путин подтвердил готовность России к продолжению содействия посредническим усилиям на этом направлении со стороны Германии и ООН", - говорится в сообщении.

"Достигнута договоренность о поддержке контактов на различных уровнях", - отметили в Кремле.

"Европейская правда"

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииПутинМеркельгазУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
санкции
Зеленский ввел санкции против компаний Фридмана и его партнеров
Крылья Кремля. УП нашла обходящие санкции самолеты российских элит
За месяц российский рынок покинули еще 13 международных компаний – KSE Institute
Последние новости
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
Все новости...
Реклама: