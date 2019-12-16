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ЛОЛ, мэм и месседж: Кабмин начинает уроки современного языка для пожилых людей

Понедельник, 16 декабря 2019, 15:49
ЛОЛ, мэм и месседж: Кабмин начинает уроки современного языка для пожилых людей

Министерство цифровой трансформации ввело информационную инициативу – цифровая грамотность для людей старшего поколения.

Источник: Минцифра в Facebook

Дословно: "Часто кажется, что мы со старшим поколением говорим на разных языках. Когда они не понимают, что это за проклятая сториз и кого вы там свайпаете в Tinder. Мы решили – хватит!".

Детали: В министерстве обещают каждую неделю "делать непонятные слова – простыми". 16 декабря по помощи инфографики объясняется, что такое лол, мэм, месседж, мессенджер и пост.

Минцифра призывает активных пользователей сети показать словарь своим родителям, бабушкам и дедушкам.

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Украинская правда
Темы: Кабинет министров
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