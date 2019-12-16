Чехия депортировала четырех человек из домов дипломатов РФ

Из Чехии депортировали четырех иностранцев, которые без вида на жительство жили в домах, находящихся в распоряжении российского посольства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deník N.

Как заявила пресс-секретарь полиции Эва Кропачева, этим лицам запрещен въезд в Чехию на срок от одного до четырех лет. "Соблюдение чешских законов должно распространяться на всех", - сказал министр иностранных дел Томаш Петршичек.

По данным издания, ответственный сотрудник российского посольства Михаил Саруханов может быть оштрафован за то, что приютил этих людей и не оформил их регистрацию.

В начале марта чешское медиа сообщило, что российское посольство в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в четырех домах в районе Прагa 6, предназначенных для российских дипломатов.

Квартиры в четырех домах принадлежат чешскому государству и предоставлены российскому посольству для ее дипломатов на неопределенный период еще до падения коммунизма в 1989 году, подтвердили в МИД Чехии.

Сообщалось, что жильцы квартир в основном являются российскими гражданами и арендуют тамошнее жилье десятки лет. Посольство РФ вопреки межправительственным договорам также сдавало квартиры туристам.

При этом арендаторы не имеют соответствующих договоров и вносят плату наличными, что является нарушением закона. Они не могут доказать, как долго они живут по этому адресу и сколько платят за аренду.

МИД Чехии выразило в связи с этим протест и потребовало от российского посольства как можно скорее отозвать своего сотрудника Александра Терентьева, который брал плату от нанимателей жилья и обвиняется в применении к ним физического насилия. Летом Терентьев покинул Чехию.