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Третий корреспондент российского телеканала НТВ пытался въехать в Украину

Понедельник, 16 декабря 2019, 16:54
Третий корреспондент российского телеканала НТВ пытался въехать в Украину

Третьему по счету корреспонденту российского телеканала НТВ отказали во въезде в Украину.

Источник: НТВ, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Теперь на границе с Украиной завернули Алексея Чеботарева. В ГПСУ говорят, что он прилетел в аэропорт "Жуляны" рейсом из Минска. Во время паспортного контроля не смог подтвердить цели своей поездки в Украину. Кроме этого телеканал НТВ находится в санкционных списках Совета безопасности и обороны Украины.

Прямая речь Демченко: "Когда у него спросили цель поездки, он сообщил, что является журналистом этого телеканала, и следует в Украину, чтобы освещать события, которые здесь происходят. В то же время он не смог представить никаких документов, которые бы определяли, что именно он планирует освещать. В ближайшее время он должен улететь обратным рейсом".

Валентина Романенко, УП
Темы: Росcияпропагандасанкции
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