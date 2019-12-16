СБУ рассказала, как фейковыми постами ловила заказчиков нападения на нардепа "Слуги народа"

Служба безопасности Украины сообщает, что предупредила в Сумах совершение насильственных действий в отношении народного депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченко.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: 15 декабря народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко заявил, что его избили возле дома в Сумах. Он связал это со своей политической деятельностью и с голосованием на последней пленарной неделе года.

СБУ же сообщили, что "предупредила" в Сумах совершение насильственных действий в отношении народного депутата Украины IX созыва. Ведомство указало, что для того, чтобы установить заказчиков, разместили в соцсети сообщение об избиении нардепа.

Дословно: "Установлено, что исполнители преступного "заказ" получили от организатора обусловленную денежное вознаграждение...

С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщение "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах. Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей".

"В настоящее время следователи СБУ осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомлении о подозрении организатору преступления".