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Зеленский поддержал Зозулю: Жму руку

Понедельник, 16 декабря 2019, 17:19
Зеленский поддержал Зозулю: Жму руку

Президент Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю после проявлений нетерпимости и словесных нападений испанских ультрас во время матча второго дивизиона Испании.

Источник: Facebook-страница Зеленского и ФК "Динамо" Киев

Прямая речь Зеленского: "Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина!

Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным.

Мы с тобой! Жму руку!".

Детали: Также футболиста поддержали в украинском ФК "Динамо". Зозуля - воспитанник киевского клуба.

Что было раньше: В воскресенье матч второго дивизиона чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" отложили из-за оскорблений в адрес нападающего "Альбасете", украинца Романа Зозули.

Фанаты "Райо" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг "Зозуля - нацист". Из-за этого игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.

Зозуля числился в составе "Райо" на правах аренды еще в 2017 году, но ультрас клуба "Буканерос" (традиционно поддерживают левые взгляды) не приняли новичка, обвиняя его в связях с ультраправыми организациями в Украине. В итоге Зозуля получил разрешение от ФИФА и досрочно покинул команду, не сыграв за клуб ни одного матча.

Украинская правда

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Темы: футболУкраинаЗеленскийИспания
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