В РФ решили ограничить сотрудникам ФСБ право на выезд за границу

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым ограничил право на выезд из России бывших сотрудников ФСБ.

Источник: российский официальный интернет-портал правовой информации.

Детали: Авторы закона заявляли, что он необходим для защиты сотрудников органов безопасности в связи с напряженной международной обстановкой и якобы "откровенно враждебными действиями и провокациями" со стороны иностранных государств в отношении РФ.

Решения об ограничении выезда военнослужащих органов безопасности будет определять ФСБ. Ожидается, что запрет будет введен в отношении тех, кому были доступны сведениях особой важности или совершенно секретные сведения.

Максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.