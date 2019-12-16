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В РФ решили ограничить сотрудникам ФСБ право на выезд за границу

Понедельник, 16 декабря 2019, 17:22
В РФ решили ограничить сотрудникам ФСБ право на выезд за границу

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым ограничил право на выезд из России бывших сотрудников ФСБ.

Источник:  российский официальный интернет-портал правовой информации.

Детали: Авторы закона заявляли, что он необходим для защиты сотрудников органов безопасности в связи с напряженной международной обстановкой и якобы "откровенно враждебными действиями и провокациями" со стороны иностранных государств в отношении РФ.

Решения об ограничении выезда военнослужащих органов безопасности будет определять ФСБ. Ожидается, что запрет будет введен в отношении тех, кому были доступны сведениях особой важности или совершенно секретные сведения.

Максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.

Темы: РосcияФСБ
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