Экс-боец МВД Беларуси рассказал об убийствах оппонентов Лукашенко

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Понедельник, 16 декабря 2019, 22:31
DW

Бывший офицер Специального отряда быстрого реагирования МВД Беларуси Юрий Гаравский, попросивший официальное убежища в ЕС, заявил о своем участии в внесудебных убийствах белорусских оппозиционных политиков в 1999-2003 годах.

Источник: Европейская правда со ссылкой на интервью Deutsche Welle

Детали: Это подразделение уже давно получил название "эскадрона смерти" (по аналогии с аналогичными отрядами в Чили времен диктатуры Пиночета), а ее руководителя подполковника Дмитрия Павличенко обвиняли в организации политических убийств в специальном докладе ПАСЕ.

Юрий Гаравский, который служил в СОБРа в чине майора, официально подтвердил участие в убийствах ексмиинстра внутренних дел Юрия Захаренко, экс-председателя Центризбиркома Виктора Гончара и оппозиционного бизнесмена Анатолия Красовского. Эти убийства были совершены бойцами отряда при исполнении служебных обязанностей после получения официального приказа.

Также он не исключает убийство отрядом журналиста Дмитрия Завадского, отметив, что в день его исчезновения бойцы отряда были вдруг отозваны из высходного.

После выхода из службы Гаравский покинул силовые структуры, работал на предприятии по изготовлению мебели, однако чувствовал слежку за собой. Он несколько раз пытался передать СМИ информацию о смерти оппозиционных политиков, после чего с ним случилась дорожная авария, которую он трактует как покушение.

После этого Гаравский принял решение получить статус беженца в одной из стран ЕС. Название страны, в которой он находится, ексмилиционер так и не назвал.

Темы: Беларусь Лукашенко


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