Эстония извинилась за министра, назвавшего финского премьера продавщицей
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд извинилась перед президентом Финляндии Саули Ниинистьо после того, как министр внутренних дел Эстонии высмеял 34-летнюю премьер-министра Финляндии Санну Марин.
Источник: Reuters
Детали: 16 декабря глава МВД Эстонии, лидер праворадикальной партии EKRE Март Хельме во время ток-шоу на радио назвал Марин продавщицей.
Хельме сказал: "Теперь мы видим, как одна продавщица стала премьером и как другие уличные активисты и люди без образования также стали членами правительства".
Через высказывания Хельме оппозиция призвала отправить эстонского главу МВД в отставку.
В то же время, Керсти Кальюлайд попросила президента Финляндии Саули Ниинистьо передать свои извинения Марин и ее правительству.
Ранее социал-демократ Марин рассказывала о том, как росла в неблагополучной семье и работала кассиршей, прежде чем поступила в университет и начала политическую карьеру.
Напомним:
- 10 декабря парламент Финляндии утвердил назначение Санны Марин на пост премьера. В 34 года она стала самой молодой главой правительства в мире.
- Впервые Финляндией руководит "женская пятерка" - лидеры всех партий, относящихся к коалиции, также женщины. Четверо из них моложе 35 лет.