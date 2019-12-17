Эстония извинилась за министра, назвавшего финского премьера продавщицей

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Вторник, 17 декабря 2019, 00:53

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд извинилась перед президентом Финляндии Саули Ниинистьо после того, как министр внутренних дел Эстонии высмеял 34-летнюю премьер-министра Финляндии Санну Марин.

Источник: Reuters

Детали: 16 декабря глава МВД Эстонии, лидер праворадикальной партии EKRE Март Хельме во время ток-шоу на радио назвал Марин продавщицей.

Хельме сказал: "Теперь мы видим, как одна продавщица стала премьером и как другие уличные активисты и люди без образования также стали членами правительства".

Через высказывания Хельме оппозиция призвала отправить эстонского главу МВД в отставку.

В то же время, Керсти Кальюлайд попросила президента Финляндии Саули Ниинистьо передать свои извинения Марин и ее правительству.

Ранее социал-демократ Марин рассказывала о том, как росла в неблагополучной семье и работала кассиршей, прежде чем поступила в университет и начала политическую карьеру.

Напомним:

  • 10 декабря парламент Финляндии утвердил назначение Санны Марин на пост премьера. В 34 года она стала самой молодой главой правительства в мире.
  • Впервые Финляндией руководит "женская пятерка" - лидеры всех партий, относящихся к коалиции, также женщины. Четверо из них моложе 35 лет.

Украинская правда
Темы: Эстония Финляндия


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