Эстония извинилась за министра, назвавшего финского премьера продавщицей

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд извинилась перед президентом Финляндии Саули Ниинистьо после того, как министр внутренних дел Эстонии высмеял 34-летнюю премьер-министра Финляндии Санну Марин.

Источник: Reuters

Детали: 16 декабря глава МВД Эстонии, лидер праворадикальной партии EKRE Март Хельме во время ток-шоу на радио назвал Марин продавщицей.

Хельме сказал: "Теперь мы видим, как одна продавщица стала премьером и как другие уличные активисты и люди без образования также стали членами правительства".

Через высказывания Хельме оппозиция призвала отправить эстонского главу МВД в отставку.

В то же время, Керсти Кальюлайд попросила президента Финляндии Саули Ниинистьо передать свои извинения Марин и ее правительству.

Ранее социал-демократ Марин рассказывала о том, как росла в неблагополучной семье и работала кассиршей, прежде чем поступила в университет и начала политическую карьеру.

Напомним: