Джулиани признался, что хотел устранить Йованович с должности посла
565 просмотров
Вторник, 17 декабря 2019, 07:27
Адвокат президента США Рудольф Джулиани признался, что бывший посол Штатов в Украине Мари Йованович мешала ему получить компромат на оппонента Трампа Джо Байдена. Именно поэтому он считал своей задачей убрать ее с должности.
Источник: The New Yorker
Прямая речь: "Я считал, что Йованович нужно было устранить прочь. Она бы усложнила расследование (против Байден – УП) любому."
Детали: Об этом говорится в статье издания, которая описывает расследование Джулиани в Украине и его общение с Юрием Луценко, бывшим генпрокурором.
Знать больше: Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы
"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"
Напомним:
- С 2016 по 2019 годы посольство США в Украине возглавляла Мари Йованович. Уже после увольнения Йованович президент США Дональд Трамп в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленский назвал ее "плохим послом".
- После увольнения Йованович заявила, что она отказалась передавать просьбы адвоката Трампа Руди Джулиани украинским чиновникам. Йованович сказала, что посоветовала для коммуникации использовать официальные правоохранительные каналы.
- Йованович давала показания по делу импичмента трем комитетам Палаты представителей США в середине октября, а вчера была опубликована стенограмма ее показаний.
- Она, в частности, сказала, что была напугана ремаркой Трампа о том, что "ее вскоре ждут определенные вещи".
Украинская правда
powered by lun.ua