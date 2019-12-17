Джулиани признался, что хотел устранить Йованович с должности посла

Адвокат президента США Рудольф Джулиани признался, что бывший посол Штатов в Украине Мари Йованович мешала ему получить компромат на оппонента Трампа Джо Байдена. Именно поэтому он считал своей задачей убрать ее с должности.

Источник: The New Yorker

Прямая речь: "Я считал, что Йованович нужно было устранить прочь. Она бы усложнила расследование (против Байден – УП) любому."

Детали: Об этом говорится в статье издания, которая описывает расследование Джулиани в Украине и его общение с Юрием Луценко, бывшим генпрокурором.

Знать больше: Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Напомним: