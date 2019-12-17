Для ремонта украинских самолетов покупали некачественные детали – СБУ

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Вторник, 17 декабря 2019, 11:38

Служба безопасности разоблачила руководство столичного госпредприятия на многомиллионной сделке по приобретению комплектующих сомнительного качества для нужд украинской военной авиации.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что чиновники организовали схему по хищению средств государственного бюджета, предназначенных для нужд Вооруженных Сил Украины.

Чиновники приобрели у представителей коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. При этом закупку продукции, в том числе технологических составляющих систем жизнеобеспечения, осуществляли по завышенным ценам и оформляли ее как новую.

Во время следственных действий правоохранители изъяли в служебных помещениях госучреждения контрафактные и устаревшие комплектующие к авиационной технике на сумму более 15 млн гривен.

 

В СБУ отмечают, что использование обнаруженного оборудования сомнительного качества для обслуживания военных самолетов создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Следственные действия продолжаются.

 

Украинская правда
Темы: СБУ


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