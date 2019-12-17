Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство разрабатывает проект, по которому большинство работников на практике смогут самостоятельно выбирать банк для выплаты заработной платы.

Источник: Facebook-страница Дубилет

Прямая речь: "Мы начали проект, которым хотим побороть "зарплатное рабство" в Украине...

В Украине существует явление, которое удивляет жителей развитых стран - "зарплатный проект".

Это когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнение сотрудников. Им просто указывают на карточку какого банка они будут получать деньги.

На самом деле, по закону сотрудники имеют право самостоятельно выбирать банк. Но на практике, если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки. Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают".

Детали: В правительстве хотят ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы.

В частности, рабочий указывает бухгалтеру свой IBAN (IBAN - это номер счета, как в Европе, который у нас был введен этого года), а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически разбрасывает деньги, куда надо.

Для реализации проекта банки должны доработать свои системы.

По словам Дубилета, возможно, нужно будет запустить горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если им отказывать в выборе банка.

Министр называет проект важным, потому что украинцы получат больше свободы и лучший сервис, а банковская индустрия будет лучше развиваться за счет повышения конкуренции.

Проект могут ввести уже в следующем году. По словам Дубилета, работа началась по инициативе министра финансов Оксаны Маркаровой и ведется совместно с Минфином и НБУ.