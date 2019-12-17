Газовые переговоры Еврокомиссия-Украина-ЕС ожидаются 19 декабря

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Вторник, 17 декабря 2019, 12:14

Газовые переговоры Еврокомиссия-Украина-ЕС на политическом уровне состоятся в Брюсселе в четверг, 19 декабря.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"С нетерпением ожидаем следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря", - написал Шефчович в Twitter.

"Пришло время послать положительный мессидж рынкам и потребителям", - добавил он.

Напомним, 31 декабря 2019 года истекает срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины из РФ. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией о транзите газа после 1 января 2020 года.

"Украина будет договариваться о газе дальше, возможно, просто, возможно, с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" - недостроен", - заявил он.

Темы: газ Европа


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