Накануне дня святого Николая в Украине будет до +15º

В ближайшие сутки в Украине будет аномально как для декабря тепло: днем ​​температура прогреется в отдельных регионах до +15º, осадков не ожидается.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Похоже, что завтра окончательно проснутся все медведи, сурки и кто там еще засыпает на зиму. А как можно спать, когда температура воздуха в Украине в течение дня будет достигать 18-го декабря (декабря!) +7 +13 градусов, а на Западе и Юге ожидается +10 +15 градусов".

Детали: По данным синоптика, осадков в среду не предвидится. Антициклон Urte из районов Черного моря "отгонит" все дожди и снега от нашей территории. Юго-западный ветер будет или небольшим, или максимум умеренным.

В Киеве 18 декабря днем ​​будет +12 градусов.

По словам Диденко, до конца недели в Украине удержится теплая погода. Дожди появятся ближе к субботе.