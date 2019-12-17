Накануне дня святого Николая в Украине будет до +15º

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Вторник, 17 декабря 2019, 12:54
Наталья Негрей

В ближайшие сутки в Украине будет аномально как для декабря тепло: днем ​​температура прогреется в отдельных регионах до +15º, осадков не ожидается.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Похоже, что завтра окончательно проснутся все медведи, сурки и кто там еще засыпает на зиму. А как можно спать, когда температура воздуха в Украине в течение дня будет достигать 18-го декабря (декабря!) +7 +13 градусов, а на Западе и Юге ожидается +10 +15 градусов".

Детали: По данным синоптика, осадков в среду не предвидится. Антициклон Urte из районов Черного моря "отгонит" все дожди и снега от нашей территории. Юго-западный ветер будет или небольшим, или максимум умеренным.

В Киеве 18 декабря днем ​​будет +12 градусов.

По словам Диденко, до конца недели в Украине удержится теплая погода. Дожди появятся ближе к субботе.

Украинская правда
Темы: погода


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