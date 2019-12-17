Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подделывали туалетную бумагу: компанию из Одесской области поймали на мошенничестве

Вторник, 17 декабря 2019, 11:56
Подделывали туалетную бумагу: компанию из Одесской области поймали на мошенничестве

ООО "Елизавета-ОД" в Одесской области использовала обертку для туалетной бумаги собственного производства похожую на обертку туалетной бумаги "ОБУХОВ".

Источник: Одесское областное территориальное отделение АМКУ

Дословно: "ООО "Елизавета-ОД" при производстве и реализации туалетной бумаги "ОПУХОФ 65 Туалетная бумага", "ОПУХОФ 65М Туалетная бумага" использует оформления упаковки (обертки), что походит на оформление упаковки (обертки) туалетной бумаги "ОБУХОВ 65М Бумага туалетная", "ОБУХОВ 65М Туалетная бумага" без разрешения (согласия) ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат", которое ранее начало использовать это оформление упаковки туалетной бумаги в хозяйственной деятельности".

 
фото: Думская

Детали: Киевский комбинат обратился в АМКУ с жалобой о недобросовестной конкуренции, так как комбинат не предоставлял ООО "Елизавета-ОД" прав на использование объектов собственной интеллектуальной собственности.

В АМКУ провели анкетирование и более половины респондентов указали, что воспринимают оформления упаковок туалетной бумаги таким, которое является похожими между собой и которые можно спутать при покупке.

Отмечается, что это нарушает права столичного картонно-бумажного комбината, который распространяет продукцию в том числе на территории Одесской области.

Действия ООО "Елизавета-ОД" могут нанести комбинату убытки: "Действия ООО "Елизавета-ОД" имеют признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, предусмотренного ст. 4 закона "О защите от недобросовестной конкуренции".

В отделении АМКУ решили рекомендовать ООО "Елизавета-ОД" "прекратить действия, имеющие признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Последние новости
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
Все новости...
Реклама: