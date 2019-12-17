Подделывали туалетную бумагу: компанию из Одесской области поймали на мошенничестве

ООО "Елизавета-ОД" в Одесской области использовала обертку для туалетной бумаги собственного производства похожую на обертку туалетной бумаги "ОБУХОВ".

Источник: Одесское областное территориальное отделение АМКУ

Дословно: "ООО "Елизавета-ОД" при производстве и реализации туалетной бумаги "ОПУХОФ 65 Туалетная бумага", "ОПУХОФ 65М Туалетная бумага" использует оформления упаковки (обертки), что походит на оформление упаковки (обертки) туалетной бумаги "ОБУХОВ 65М Бумага туалетная", "ОБУХОВ 65М Туалетная бумага" без разрешения (согласия) ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат", которое ранее начало использовать это оформление упаковки туалетной бумаги в хозяйственной деятельности".

фото: Думская

Детали: Киевский комбинат обратился в АМКУ с жалобой о недобросовестной конкуренции, так как комбинат не предоставлял ООО "Елизавета-ОД" прав на использование объектов собственной интеллектуальной собственности.

В АМКУ провели анкетирование и более половины респондентов указали, что воспринимают оформления упаковок туалетной бумаги таким, которое является похожими между собой и которые можно спутать при покупке.

Отмечается, что это нарушает права столичного картонно-бумажного комбината, который распространяет продукцию в том числе на территории Одесской области.

Действия ООО "Елизавета-ОД" могут нанести комбинату убытки: "Действия ООО "Елизавета-ОД" имеют признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, предусмотренного ст. 4 закона "О защите от недобросовестной конкуренции".

В отделении АМКУ решили рекомендовать ООО "Елизавета-ОД" "прекратить действия, имеющие признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции".