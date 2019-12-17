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Руководство Рады и фракций собралось обсудить закон о земле

Вторник, 17 декабря 2019, 12:54
Руководство Рады и фракций собралось обсудить закон о земле

Спикер Верховной Рады вместе с заместителями, а также руководство фракций соберется во вторник на внеочередное заседание аграрного комитета.

Источник: Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков

Прямая речь Разумкова: "Есть предложение от всех фракций и депутатских групп сейчас провести внеочередное заседание аграрного комитета. Прошу председателя и членов комитета собраться на третьем этаже Верховной Рады. На это заседание приглашаются первый заместитель и заместители ВР. Приглашается руководство фракций - председатель или сопредседатели. Без дополнительных коллег, которые готовы принять участие".

"Там не будут рассматриваться поправки, это организационные вопросы".

Детали: за это заседание Разумков на полчаса раньше закрыл утреннее заседание Верховной Рады.

Что было раньше: Под Верховной Радой произошли столкновения во время митинга против принятия закона о рынке земли, пострадали двое журналистов.

Полиция Киева сообщила, что в результате столкновений под Верховной Радой пострадали двое правоохранителей.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Темы: Верховная Радаземля
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