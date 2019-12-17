В ЕС озвучили новую торговую претензию к Украине

В ЕС заявили о новом нарушении соглашений Украины, касающемся торговли.

Об этом говорится в статье Европейской правды "Минимум критики для команды Зеленского: как в ЕС оценили реформы при новой власти".

"Еще один торговый барьер - это нехватка возмещения НДС для экспортеров соевых бобов и семян, и это до сих пор не решено", - говорится в ежегодном отчете о выполнении Соглашения об ассоциации.

Отмечается, что данная проблема добавилась к проблеме леса-кругляка.

На вопросе леса-кругляка ЕС остановился подробнее, подчеркнув, что предлагал Украине приемлемые, по мнению европейских чиновников, пути выхода из кризиса - "конкретные предложения, касающиеся сохранения лесов", однако Киев не откликнулся на эти предложения.

Также ЕС выступил с критикой действий Киева в сфере защиты интеллектуальной собственности, где Брюссель констатирует "ограниченный прогресс".

"Многие законопроекты, представленные правительством как часть пакета реформ в сфере интеллектуальной собственности, содержат проблематичные положения, которые правительство должно пересмотреть", - говорится в отчете.