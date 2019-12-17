Покрытие моста Патона просело, движение для автомобилей ограничат

Из-за проседания покрытия движение на мосту имени Патона в Киеве ограничат с вечера 17-го по утро 23 декабря

Источник: Киевская мэрия со ссылкой на Киевавтодор

Дословно: "На мосту им. Патона обнаружено аварийное проседания покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы".

Детали: Во время работ движение частично ограничат (крайняя правая полоса в направлении левого берега).

Движение на мосту имени Патона в Киеве ограничат с 21:00 вторника 17 декабря до 6:00 понедельника 23 декабря.

В "Киевавтодоре" отметили, что работы будут выполнять круглосуточно.

По возможности движение на всех полосах возобновят раньше.