Покрытие моста Патона просело, движение для автомобилей ограничат
1719 просмотров
Вторник, 17 декабря 2019, 18:30
Движение по мосту Патона в Киеве ограничат из-за проседания покрытия.
Источник: Киевская мэрия со ссылкой на Киевавтодор
Дословно: "На мосту им. Патона обнаружено аварийное проседания покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы".
Детали: В "Киевавтодоре" указали, что работы будут выполнять круглосуточно. По возможности – движение всеми полосами восстановят ранее. Во время работ движение будет открыто только по одной полосе (крайняя правая в направлении левого берега).
Украинская правда
powered by lun.ua