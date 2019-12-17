Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Покрытие моста Патона просело, движение для автомобилей ограничат

Вторник, 17 декабря 2019, 17:30
Покрытие моста Патона просело, движение для автомобилей ограничат

Из-за проседания покрытия движение на мосту имени Патона в Киеве ограничат с вечера 17-го по утро 23 декабря

Источник: Киевская мэрия со ссылкой на Киевавтодор

Дословно: "На мосту им. Патона обнаружено аварийное проседания покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы".

Детали: Во время работ движение частично ограничат (крайняя правая полоса в направлении левого берега).

Движение на мосту имени Патона в Киеве ограничат с 21:00 вторника 17 декабря до 6:00 понедельника 23 декабря.

 

В "Киевавтодоре" отметили, что работы будут выполнять круглосуточно.

По возможности движение на всех полосах возобновят раньше.

Украинская правда, обновлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевдороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
Все новости...
Реклама: