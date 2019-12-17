Покрытие моста Патона просело, движение для автомобилей ограничат

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Вторник, 17 декабря 2019, 18:30

Движение по мосту Патона в Киеве ограничат из-за проседания покрытия.

Источник: Киевская мэрия со ссылкой на Киевавтодор

Дословно: "На мосту им. Патона обнаружено аварийное проседания покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы".

Детали: В "Киевавтодоре" указали, что работы будут выполнять круглосуточно. По возможности – движение всеми полосами восстановят ранее. Во время работ движение будет открыто только по одной полосе (крайняя правая в направлении левого берега).

Украинская правда
Темы: Киев авто


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