Под Киевом устроили драку со стрельбой из-за грязного грузовика

В Чабанах коммунальщики подрались со строителями, потому что не хотели пускать грузовики с грязными колесами на асфальтированную дорогу.

Источник: полиция Киевской области

Детали: В Чабанах из-за строительных работ местные представители коммунального хозяйства решили не пускать на дорогу автомобили, загрязняющие асфальтовое покрытие.

Они предупредили ответственных за строительство, что, прежде чем выезжать на дорогу, водителям грузовиков следует смывать грязь с колес.

17 декабря произошел конфликт после того, как водитель попытался выехать со стройплощадки не помыв колеса и коммунальщик преградил ему дорогу своим авто.

После словесной перепалки водитель грузовика взял в своем авто травматический пистолет.

На помощь коммунальщику приехали коллеги и с кулаками набросились на вооруженного пистолетом. Тот несколько раз выстрелил в их сторону.

В результате драки водитель грузовика и коммунальщик получили убойные травмы тела. Еще двое - травматические ранения ноги и живота.

На место происшествия прибыли патрульные.

Полиция открывает уголовное производство по факту хулиганских действий и умышленного нанесения телесных повреждений.