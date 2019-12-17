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Польша может покинуть ЕС из-за судебной реформы

Вторник, 17 декабря 2019, 23:33
Польша может покинуть ЕС из-за судебной реформы

В Польше судебная реформа может спровоцировать выход из Европейского Союза.

Источник: заявление Первого Председателя Верховного суда

Дословно: "Противоречия между законодательством ЕС и законодательства Польши, инициируют авторы законопроекта, скорее всего, приведет к тому, что структуры Евросоюза начнут процедуру выявления нарушений обязательств, вытекающих из договоров в рамках ЕС, а в конечном итоге - к необходимости покинуть Европейский союз".

Детали: Верховный суд уверен, что все предлагаемые изменения угрожают независимой судебной системе Польши.

Напомним:

  • Европейская комиссия в том году решила подать в суд Евросоюза иск на Польшу после принятия судебной реформы.
  • В частности, Еврокомиссия считает судебную реформу Польши как нарушение законодательства Евросоюза.

Темы: ПольшаЕС
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