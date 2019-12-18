Польша может покинуть ЕС из-за судебной реформы

211 просмотров
Среда, 18 декабря 2019, 00:33

В Польше судебная реформа может спровоцировать выход из Европейского Союза.

Источник: заявление Первого Председателя Верховного суда

Дословно: "Противоречия между законодательством ЕС и законодательства Польши, инициируют авторы законопроекта, скорее всего, приведет к тому, что структуры Евросоюза начнут процедуру выявления нарушений обязательств, вытекающих из договоров в рамках ЕС, а в конечном итоге - к необходимости покинуть Европейский союз".

Напомним:

  • Европейская комиссия в том году решила подать в суд Евросоюза иск на Польшу после принятия судебной реформы.
  • В частности, Еврокомиссия считает судебную реформу Польши как нарушение законодательства Евросоюза.

Темы: Польша ЕС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Самую большую за год контрабанду янтаря обнаружили на границе с Польшей 15 декабря 2019, 06:31
Украинец зарезал соотечественника в Польше 15 декабря 2019, 03:21
Польская оппозиция выбрала кандидата в президенты 14 декабря 2019, 15:52
Все новости
Главные новости
Дело Шеремета: полиция ответила по поводу неоднозначных выводов эксперта
Столкновения под Радой: нацгвардейцу могут провести трепанацию, полиция готовит подозрения
Зеленский отреагировал на столкновения под Радой вокруг рынка земли
Сенат США утвердил санкции против "Северного потока-2"
Все новости
Фото

10 лучших фотографий памятников культуры Украины 2019

здоровье

"Зимний пенис": что это за явление и стоит ли его бояться

Кино

Украинский "Схованки": чем берет действительно крутой первый наш сериал

Поиск по сайту
Архив
Весь архів