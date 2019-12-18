Польша может покинуть ЕС из-за судебной реформы

В Польше судебная реформа может спровоцировать выход из Европейского Союза.

Источник: заявление Первого Председателя Верховного суда

Дословно: "Противоречия между законодательством ЕС и законодательства Польши, инициируют авторы законопроекта, скорее всего, приведет к тому, что структуры Евросоюза начнут процедуру выявления нарушений обязательств, вытекающих из договоров в рамках ЕС, а в конечном итоге - к необходимости покинуть Европейский союз".

Напомним: