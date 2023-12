В США отреагировали на столкновения под Радой

Посольство США в Украине осудило насилие, вспыхнувшее во время акций протеста 17 декабря в Киеве.

Источник: twitter

Дословно: "Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады".

The United States supports the right to peaceful protests. We condemn violence against police and journalists, such as transpired outside the Rada today.