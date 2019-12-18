В России считают, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту — росСМИ

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Среда, 18 декабря 2019, 08:10

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту.

Источник: ТАСС со ссылкой на российское издание

Прямая речь: "В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте".

Детали: Герасимов также уверен, что блок продвигает тезис о "российской военной угрозе", трактуя любые действия России по обеспечению безопасности как "угрозу миру".

В Генштабе России также считают, что предпосылок для крупномасштабной войны до 2050 года нет.

Напомним:

  • НАТО фиксирует крупнейшую российскую подводную деятельность с конца холодной войны.
  • Сразу десять российских субмарин обнаружили в октябре вокруг Норвегии.

Темы: Росcия НАТО


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