В России считают, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту — росСМИ
Среда, 18 декабря 2019, 07:10
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту.
Источник: ТАСС со ссылкой на российское издание
Прямая речь: "В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте".
Детали: Герасимов также уверен, что блок продвигает тезис о "российской военной угрозе", трактуя любые действия России по обеспечению безопасности как "угрозу миру".
В Генштабе России также считают, что предпосылок для крупномасштабной войны до 2050 года нет.
Напомним:
- НАТО фиксирует крупнейшую российскую подводную деятельность с конца холодной войны.
- Сразу десять российских субмарин обнаружили в октябре вокруг Норвегии.