В России считают, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту — росСМИ

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту.

Источник: ТАСС со ссылкой на российское издание

Прямая речь: "В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте".

Детали: Герасимов также уверен, что блок продвигает тезис о "российской военной угрозе", трактуя любые действия России по обеспечению безопасности как "угрозу миру".

В Генштабе России также считают, что предпосылок для крупномасштабной войны до 2050 года нет.

Напомним: