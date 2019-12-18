43% россиян не верят, что восстановятся братские отношения с Украиной
В России не верят в перспективы нормализации российско-украинских отношений и урегулирования конфликта на Донбассе в период президентства Владимира Зеленского.
Источник: результаты совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения и Центра политической конъюнктуры, проведенного в декабре
Дословно: "Среди оценок будущего российско-украинских отношений преобладают негативные.
43% россиян полагают, что отношения нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут (в июле таких было 42%), 19% считают, что восстановятся дружеские, добрососедские отношения (в июле таких было 24%)".
Детали: Также сократилось число тех россиян, кто верит в братские и союзнические отношения между двумя странами. Если в июле их было 18%, то сейчас – 14%.
При этом почти в два раза выросла доля тех, кто полагает, что отношения будут и дальше ухудшаться, – с 6% в июле до 11% в декабре.
Также 50% россиян не видят изменений ситуации в Донбассе – ситуация не становится ни лучше, ни хуже. Еще 15% считают, что ситуация постепенно нормализуется, 13% – что ситуация становится все более напряженной и заметно ухудшается.
22% опрошенных не смогли ответить на вопрос относительно развития ситуации на Донбассе в последнее время.
Вместе с тем 45% россиян считают, что для России очень важно (и еще 40% – что скорее важно) прийти к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Абсолютно не важна эта проблема только для 4% респондентов.
Наибольшее значение мирное урегулирование имеет для возрастной группы от 60 и старше. В ней 58% считают очень важным и 34% – скорее важным достижение такой задачи.