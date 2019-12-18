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Контрразведка за год разоблачила 17 иностранных агентов в армии - СБУ

Среда, 18 декабря 2019, 10:12
Контрразведка за год разоблачила 17 иностранных агентов в армии - СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины в 2019 году разоблачила 17 иностранных агентов  в Вооруженных силах Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: С начала 2019 Служба безопасности зафиксировала 67 фактов направлений представителей 14 иностранных государств к информации с ограниченным доступом Вооруженных сил Украины, выдворен 21 иностранец.

При этом, как сообщается, спецслужбой прекращена деятельность 17 агентов спецслужб иностранных государств, среди которых нынешние и бывшие военнослужащие ВСУ.

В частности сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили попытки вербовки спецслужбами РФ военнослужащих ВСУ для получения разведывательной информации в оборонной сфере. СБУ предупредила подготовку российскими спецслужбами террористического акта на одном из арсеналов ВСУ, где хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.

Также, как отмечается, военная контрразведка разоблачила попытки вербовки представителями российских спецслужб и подконтрольных им так называемых "МГБ Д/ЛНР" украинских военнослужащих через социальные сети.

Нередки случаи вовлечения в деятельность в пользу врага бывших военных, которые остались на временно оккупированных территориях Украины.

Так, недавно Служба обнаружила трех военных-перебежчиков: воина-десантника, военного из района ООС и бывшего офицера ВСУ из Крыма.

В 2019 году по материалам военной контрразведки было начато 538 уголовных производств.

К различным срокам и видам наказания осуждено 43 человека, в том числе 2 - за государственную измену, 16 - за терроризм.

Среди осужденных, в том числе трое участников созданной Главным Управлением Генштаба Вооруженных сил РФ агентурной группы "Сапфир". По заданию спецслужб России они занимались сбором разведывательной информации о силах и средствах, задействованных в операции объединенных сил, а также планировали проведение антиукраинских информационных акций.

Кроме того, СБУ отчитывается, что в 2019 году раскрыто 115 участников незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов и их пособников. К различным срокам заключения приговорены 12 боевиков.

В частности, как сообщает СБУ, к 10 годам заключения приговорен и боец-дезертир, который самовольно покинул украинскую армию и перешел к террористам. По заданию боевиков он планировал вернуться на подконтрольную украинской власти территорию в рамках обмена пленными для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: разведкаВооруженные силыСБУ
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