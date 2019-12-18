Святой Николай в шортах: на праздник будет до 13 градусов тепла

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Среда, 18 декабря 2019, 12:57

В ближайшие сутки в Украине будет держаться не по-зимнему теплая погода

Источник: синоптик Наталья Диденко

Прямая речь: "Если вы завтра увидите импозантного старшего мужчину в темных очках, с большой сумкой, в шортах и футболке, это будет Николай! Потому что пока в кожухе и теплых сапогах старенькому будет некомфортно".

Детали: Температура воздуха в Украине остается достаточно высокой. В южной части и в западных областях в течение дня 8-13 градусов тепла, однако на остальной территории предполагается более свежий воздух - 5-9 градусов.

Осадков 19 декабря в Украине не будет.

Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, а на Востоке - северо-восточный, порывистый.

В Киеве 19 декабря также - небольшое снижение температуры воздуха. Максимально днем 6-7 градусов тепла. Осадки маловероятны.

20-го декабря температура упадет на 2-4 градуса, а уже 21-го декабря температура воздуха вновь повысится.

Темы: погода


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