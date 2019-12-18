В новогоднюю ночь столичный транспорт будет ездить дольше

В новогоднюю ночь работу "Киевского метрополитена" и наземного общественного транспорта продлят на 3 часа.

Источник: сайт Киевской администрации

Детали: Также в ночь на 1 января организуют перевозки пассажиров по маршрутам, которые проходят возле станций подземки, и после прохождения последних поездов метро.

Кроме того, 19, 24, 31 декабря, 1 и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков будут ограничивать или закрывать на вход станцию ​​метро "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

Также в ночь на 1 января планируют организовать работу фуникулера в круглосуточном режиме.

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