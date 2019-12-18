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Кабмин усовершенствовал процедуру предоставления гражданства защитникам Украины

Среда, 18 декабря 2019, 12:36
Кабмин усовершенствовал процедуру предоставления гражданства защитникам Украины

Правительство определило порядок признания иностранных граждан такими, которые имеют основания получить гражданство Украины в связи с преследованиями на родине за защиту Украины.

Источник: телеграмм-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Прямая речь: "Правительство усовершенствовало порядок предоставления гражданства Украины лицам, подвергшимся политическим преследованиям за защиту Украины, ее территориальной целостности и суверенитета".

Детали: По словам премьера, новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины и одновременно не допустить предоставления гражданства лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления по другим, кроме политических, основаниям.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", направленный на упрощение получения гражданства теми, кто воевал или бежал из РФ.

В частности, проект закона предлагает, что подачи декларации об отказе от иностранного гражданства будет достаточно для вступления в гражданство Украины лицам: которые служили (служат) в ВСУ, помогали в обеспечении нацбезопасности и обороны; которые являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись в своей стране преследованиям; которые претендуют на государственную службу, на службу в органах местного самоуправления, на службу в правоохранительных органах и тому подобное.

Также президент предлагает: расширить круг лиц, имеющих основания для обретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независящих от человека причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для утраты гражданства Украины и тому подобное.

Темы: гражданствоКабинет министров
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