В Еврокомиссии рассказали об ожиданиях от газовых переговоров с Украиной и РФ

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Среда, 18 декабря 2019, 14:18

Европейская комиссия рассчитывает на достижение политического соглашения по транзиту газа по итогам трехсторонних переговоров с участием Украины и РФ, которые состоятся 19 декабря.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии на брифинге Тим МакФи в Брюсселе.

"Мы не можем спекулировать относительно того, какими будут результаты переговоров. Но мы ожидаем конструктивной дискуссии и достижения политического соглашения, которое будет учитывать все ключевые параметры будущего контракта по транзиту газа", - сказал Макфи.

Он также заявил, что после встречи, в отличие от предыдущих состоится в Берлине, а не в Брюсселе, планируется пресс-конференция, ориентировочно в 19:30 по киевскому времени

Напомним, 31 декабря 2019 года истекает срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины с РФ. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией о транзите газа после 1 января 2020 года.

"Украина будет договариваться о газе дальше, возможно, просто, возможно, с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" не достроен", - заявил он.

Темы: Еврокомиссия газ Украина Росcия


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