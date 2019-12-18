Киевляне больше всего доверяют в столице трем людям – опрос
Киевляне почти одинаково доверяют нынешнему мэру Киева Виталий Кличко, шоумену Сергею Притуле и журналисту Дмитрию Гордону.
Источник: социологическое исследование группы "Рейтинг" проведенное 12-16 декабря
Детали: Рейтинг доверия местных политиков и общественных деятелей возглавляют Сергей Притула (доверяют – 35%, не доверяют – 39%), Виталий Кличко (доверяют – 35%, не доверяют – 55%), Дмитрий Гордон (доверяют – 32%, не доверяют – 48%).
На четвертом месте бывший мэр Киева Александр Омельченко (доверяют – 27%, не доверяют – 45%).
Остальных кандидатов из списка киевляне преимущественно не знают или оценивают негативно.
В то же время, 42% опрошенных указали, что довольны деятельностью Кличко (не удовлетворены - 49%).
В опросе приняли участие 1000 респондентов. Оно проходило методом личного формализованного интервью (face-to-face).
Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,2%.