Киевляне больше всего доверяют в столице трем людям – опрос

Киевляне почти одинаково доверяют нынешнему мэру Киева Виталий Кличко, шоумену Сергею Притуле и журналисту Дмитрию Гордону.

Источник: социологическое исследование группы "Рейтинг" проведенное 12-16 декабря

Детали: Рейтинг доверия местных политиков и общественных деятелей возглавляют Сергей Притула (доверяют – 35%, не доверяют – 39%), Виталий Кличко (доверяют – 35%, не доверяют – 55%), Дмитрий Гордон (доверяют – 32%, не доверяют – 48%).

На четвертом месте бывший мэр Киева Александр Омельченко (доверяют – 27%, не доверяют – 45%).

Остальных кандидатов из списка киевляне преимущественно не знают или оценивают негативно.

В то же время, 42% опрошенных указали, что довольны деятельностью Кличко (не удовлетворены - 49%).

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В опросе приняли участие 1000 респондентов. Оно проходило методом личного формализованного интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,2%.