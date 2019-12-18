СБУ обыскивает КГГА из-за злоупотреблений в нескольких департаментах – "Чесно"

В течение последних двух дней в нескольких департаментах КГГА проводятся обыски Службой безопасности из-за злоупотребления в пользу третьих лиц.

Источник: общественное движение "ЧЕСНО"

Прямая речь спикера СБУ Елены Гитлянской: "Сотрудники Службы безопасности разоблачили должностных лиц Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента ГАСК в городе Киеве на злоупотреблениях в пользу третьих лиц".

Детали: В КГГА УП подтвердили обыски в здании, однако не смогли уточнить, где именно происходят следственные действия и какого дела они касаются.

В общественном движении отметили, что по состоянию на 18 декабря обыски продолжаются еще в нескольких департаментах, названия которых СБУ не разглашает.

В отношении должностных лиц департаментов готовят уведомления о подозрении о совершении преступления.

Напомним:

16 декабря СБУ разоблачила присвоение более 20 млн гривен из городского бюджета руководителями коммунального предприятия.