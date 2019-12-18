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Украинцам продавали токсическое топливо – СБУ

Среда, 18 декабря 2019, 14:49
Украинцам продавали токсическое топливо – СБУ

Служба безопасности сообщает, что блокировала изготовление и реализацию контрафактного топлива в промышленных масштабах с использованием опасных веществ.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Группа частных коммерческих компаний на подконтрольных мини-НПЗ в разных регионах Украины наладила незаконное производство горючего. Дельцы добавляли к продукции спирты, сильнодействующие токсические вещества, другие присадки, которые несут опасность для окружающих".

Детали: Токсический бензин и дизтопливо продавали за более чем 150 аффилированных АЗС по всей территории страны.

Часть продукции реализовывали без уплаты акцизных платежей, из-за чего бюджет только в 2019 году не получил более 20 млн гривен.

 

Во время обысков оперативники и следователи локализовали функционирование незаконного механизма и получили доказательства для привлечения к ответственности злоумышленников.

Сейчас продолжаются следственные действия.

 

Операция проводилась совместно с Нацполициею под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

 

Украинская правда
Темы: СБУэкономика
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