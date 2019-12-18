Украинцам продавали токсическое топливо – СБУ

9438 просмотров
Среда, 18 декабря 2019, 15:49

Служба безопасности сообщает, что блокировала изготовление и реализацию контрафактного топлива в промышленных масштабах с использованием опасных веществ.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Группа частных коммерческих компаний на подконтрольных мини-НПЗ в разных регионах Украины наладила незаконное производство горючего. Дельцы добавляли к продукции спирты, сильнодействующие токсические вещества, другие присадки, которые несут опасность для окружающих".

Детали: Токсический бензин и дизтопливо продавали за более чем 150 аффилированных АЗС по всей территории страны.

Часть продукции реализовывали без уплаты акцизных платежей, из-за чего бюджет только в 2019 году не получил более 20 млн гривен.

 

Во время обысков оперативники и следователи локализовали функционирование незаконного механизма и получили доказательства для привлечения к ответственности злоумышленников.

Сейчас продолжаются следственные действия.

 

Операция проводилась совместно с Нацполициею под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

 

Украинская правда
Темы: СБУ экономика


powered by lun.ua
Материалы по теме
СБУ обыскивает КГГА из-за злоупотреблений в нескольких департаментах – "Чесно" 18 декабря 2019, 14:35
Украина насчитывает 250 пленных на оккупированном Донбассе – СБУ 18 декабря 2019, 13:40
Баканов рассказал, как будут мотивировать сотрудников СБУ 18 декабря 2019, 11:44
Все новости
Главные новости
Пашинского выпустили из СИЗО
Зеленский подписал продление особого статуса Донбасса на год
От пули боевиков на Донбассе погиб гражданский – штаб ООС
В деле "Пумы" и "Бучи" задержали предполагаемого заказчика убийства
Все новости
Кино

Украинский "Схованки": чем берет действительно крутой первый наш сериал

тест

Лучше ставить живую елку или искусственную?

здоровье

Химиотерапия: 10 продуктов, которые полезно есть при прохождении курса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів