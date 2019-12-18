Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военных начали учить вести бой в условиях города

Среда, 18 декабря 2019, 15:23
Военных начали учить вести бой в условиях города
Pivnich.org.ua

В следующем году в Вооруженных силах не менее 8 батальонно-тактических групп научат вести бой в городе.

Источник: начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск - заместитель начальника управления боевой подготовки главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев, АрмияInform

Прямая речь: "В этом году две батальонно-тактические группы прошли обучение по программе "Подготовка для действий в урбанизированной местности". Срок обучения одного подразделения - 2 недели. Есть решение начальника генштаба ВСУ, чтобы каждая бригада, которая прибывает на восстановление боеспособности, после бригадных или командно-штабных учений еще две недели проходила подготовку по указанной программе.

В следующем году по этой программе запланировано подготовить от 8 до 12 батальонных тактических групп".

Детали: По его словам, комплекс на Львовщине, где военных должны учить ведению боя в городе, в минимальном объеме уже построен.

Украинская правда
Темы: войнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
война
В Украине уничтожили еще 500 россиян и десятки единиц техники
За минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Украина скорректировала стратегию контрнаступления, чтобы уменьшить потери – ISW
Последние новости
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
Все новости...
Реклама: