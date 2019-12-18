Военных начали учить вести бой в условиях города

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Среда, 18 декабря 2019, 16:23
Pivnich.org.ua

В следующем году в Вооруженных силах не менее 8 батальонно-тактических групп научат вести бой в городе.

Источник: начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск - заместитель начальника управления боевой подготовки главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев, АрмияInform

Прямая речь: "В этом году две батальонно-тактические группы прошли обучение по программе "Подготовка для действий в урбанизированной местности". Срок обучения одного подразделения - 2 недели. Есть решение начальника генштаба ВСУ, чтобы каждая бригада, которая прибывает на восстановление боеспособности, после бригадных или командно-штабных учений еще две недели проходила подготовку по указанной программе.

В следующем году по этой программе запланировано подготовить от 8 до 12 батальонных тактических групп".

Детали: По его словам, комплекс на Львовщине, где военных должны учить ведению боя в городе, в минимальном объеме уже построен.

Украинская правда
Темы: война Вооруженные силы


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