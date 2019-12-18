Зеленский после критики ЕС хочет отменить норму, нарушающую Соглашение об ассоциации

Президент Владимир Зеленский призвал Верховную раду отменить так называемую "соевую поправку", которая вызвала критику ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.

Накануне ЕвроПравда со ссылкой на ежегодный отчет о выполнении Соглашения об ассоциации сообщила о новой торговой претензии к Украине, которая добавилась к проблеме леса-кругляка, - нехватке возмещения НДС для экспортеров соевых бобов и семян рапса.

В пресс-службе президента в среду сообщили, что во время поездки Зеленского в село Красная Слободка в Киевской области аграрии рассказали ему, что через поправки об отмене возмещения НДС при экспорте сои и рапса (так называемые соевые поправки), которые были внесены в Налоговый кодекс Украины в 2017 году при содействии тогдашнего народного депутата Виталия Хомутынника, малые и средние производители этой продукции лишились возможности экспортировать ее и получать бюджетное возмещение НДС.

В свою очередь заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил, что в Верховной раде уже зарегистрирован законопроект № 2446, который предусматривает поддержку для отечественной сельскохозяйственной продукции, среди прочего в отношении производителей сои и рапса.

"Мы же с вами уже встречались несколько раз, вы нам рисовали схему, как поддерживать отечественного фермера, а про эти правки ничего не говорили... Обратитесь к Арахамии (председателю фракции партии "Слуга Народа" Давиду Арахамии – Ред.), соберите ключевых глав фракций, чтобы проанализировать все "продуктовые правки" и отменить эти "соевые правки", – сказал Зеленский в ответ.

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