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Украина нарастила экспорт улиток в ЕС

Среда, 18 декабря 2019, 16:28
Украина нарастила экспорт улиток в ЕС

Украина за 9 месяцев этого года поставила на европейский рынок 248 тонн улиток, тогда как за весь прошлый год объем экспорта этой продукции в ЕС составил 93 тонны.

Об этом в среду сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

За два года увеличилось и количество отечественных предприятий, имеющих право поставлять улиточную продукцию на рынок Европейского союза. По результатам третьего квартала в Украине такое право получили 17 предприятий. В 2018 году их было всего 5.

Госпродпотребслужба напоминает, что с целью обеспечения бесперебойного экспорта этой продукции обнародовала на своем сайте международный ветеринарный сертификат для ввоза из Украины и Европейского союза охлажденных, замороженных, в панцире, приготовленных, обработанных, консервированных улиток, предназначенных для потребления человеком.

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"Европейская правда"

Темы: УкраинаэкспортЕС
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