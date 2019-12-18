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Зеленский хочет, чтобы подозреваемым в коррупции не назначали залог

Среда, 18 декабря 2019, 17:42
Зеленский хочет, чтобы подозреваемым в коррупции не назначали залог

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады неотложный проект закона, позволяющий судье не назначать залог, когда речь идет о тяжком или особо тяжком коррупционном преступлении.

Источник: законопроект №2620

Детали: Документ предлагает дополнить ч.4 ст.183 Уголовного процессуального кодекса пунктом, согласно которому следственный судья или суд вправе не определять размер залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовных производствах по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению.

Президент объясняет, что залог вместо ареста позволяет уклониться от уголовного преследования.

Обоснование: "Лицо, совершившее правонарушение, связанное с получением неправомерной выгоды, имея финансовые возможности и оплатив определенную сумму залога, которая даже может быть меньше размера неправомерной выгоды, избегает в дальнейшем содержания под стражей.

Находясь на свободе, лицо может активно противодействовать усилиям правоохранительных органов, препятствовать установлению истины путем уничтожения документов, вещественных доказательств, запугивания лиц, которые могут быть свидетелями или потерпевшими".

Украинская правда
Темы: Зеленскийзаконодательствокоррупция
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