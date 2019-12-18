Зеленский хочет, чтобы подозреваемым в коррупции не назначали залог

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады неотложный проект закона, позволяющий судье не назначать залог, когда речь идет о тяжком или особо тяжком коррупционном преступлении.

Источник: законопроект №2620

Детали: Документ предлагает дополнить ч.4 ст.183 Уголовного процессуального кодекса пунктом, согласно которому следственный судья или суд вправе не определять размер залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовных производствах по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению.

Президент объясняет, что залог вместо ареста позволяет уклониться от уголовного преследования.

Обоснование: "Лицо, совершившее правонарушение, связанное с получением неправомерной выгоды, имея финансовые возможности и оплатив определенную сумму залога, которая даже может быть меньше размера неправомерной выгоды, избегает в дальнейшем содержания под стражей.

Находясь на свободе, лицо может активно противодействовать усилиям правоохранительных органов, препятствовать установлению истины путем уничтожения документов, вещественных доказательств, запугивания лиц, которые могут быть свидетелями или потерпевшими".