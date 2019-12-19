Три человека погибли и 14 получили травмы в ДТП на Черниговщине

Прокуратура Черниговской области сообщила водителю о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, из-за чего погибли три человека и 14 получили травмы.

Источник: пресс-служба прокуратуры Черниговской области

Дословно: "Прокуратурой Черниговской области 44-летнему водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). "

Детали: Как говорится в сообщении, 44-летний водитель "Neoplan" выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с "Ivego".

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Если вину докажут, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.