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Три человека погибли и 14 получили травмы в ДТП на Черниговщине

Четверг, 19 декабря 2019, 04:20
Три человека погибли и 14 получили травмы в ДТП на Черниговщине

Прокуратура Черниговской области сообщила водителю о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, из-за чего погибли три человека и 14 получили травмы.

Источник: пресс-служба прокуратуры Черниговской области

Дословно: "Прокуратурой Черниговской области 44-летнему водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). "

Детали: Как говорится в сообщении, 44-летний водитель "Neoplan" выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с "Ivego".

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Если вину докажут, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: ДТПЧерниговская область
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