Фильм Джулиани: выдумки и манипуляции об Украине

Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, обнародовал фильм, который должен доказать необоснованность импичмента Трампа. В нем периодически встречаются манипуляции и выдумки относительно Украины и украинских деятелей.

Источник: "Голос Америки", статья Екатерины Горчинский в Forbes

Детали: Среди всего, авторы фильма рассказывают, что съемочную группу в аэропорт Киева "провожала" колонна черных автомобилей Mercedes. Они принадлежали двум миллиардерам: Джорджу Соросу и Виктору Пинчуку, которые также были в аэропорту.

Однако, как отмечает автор статьи, Сорос не был в Украине с 2016 года. Пинчук же передвигается только на BMW и не был в тот день в аэропорту.

Также в день визита юриста в Киев на улицы украинской столицы вышли "тысячи полицейских", чтобы "охотиться" на американцев. В МВД опровергли "охоту" и заявили, что дополнительных сил в этот день на улицы Киева не направляли.

Среди свидетелей Джулиани, которые могут доказать беспочвенность обвинений есть бывший генпрокурор Виктор Шокин и экс-генпрокурор Юрий Луценко. В фильме говорится о том, что Луценко воевал на восточном фронте вместе с женой и сыновьями, защищая украинский суверенитет от российских танков.

Касательно Шокина, то авторы рассказали, что он имеет проблемы со здоровьем из-за отравления ртутью. Демонстрировали при этом справку от врача, которая свидетельствовала о допустимом уровне ртути.

Шокин, например, утверждал, что его уволили из-за дела сына Байдена, политического конкурента Трампа. Вроде тогдашний генпрокурор имел материалы, доказывающие коррумпированность Байдена младшего.

Вместе с тем, Луценко утверждал, что таких доказательств нет.

Также адвокат считал необходимым заслушать показания руководителя САП Назара Холодницкого и бывшего скандального прокурора Сергея Кулика.

Также в фильме заявили, что Украина не проводит расследование по делу компании Burisma, в правление которой и входил сын Байдена – Хантер. Вместе с тем, НАБУ до сих пор занимается делом о возможных злоупотреблениях бывшего министра энергетики Николая Злочевского в пользу этой компании.

Напомним: