Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Фильм Джулиани: выдумки и манипуляции об Украине

Четверг, 19 декабря 2019, 05:57
Фильм Джулиани: выдумки и манипуляции об Украине

Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, обнародовал фильм, который должен доказать необоснованность импичмента Трампа. В нем периодически встречаются манипуляции и выдумки относительно Украины и украинских деятелей.

Источник: "Голос Америки", статья Екатерины Горчинский в Forbes

Детали: Среди всего, авторы фильма рассказывают, что съемочную группу в аэропорт Киева "провожала" колонна черных автомобилей Mercedes. Они принадлежали двум миллиардерам: Джорджу Соросу и Виктору Пинчуку, которые также были в аэропорту.

Однако, как отмечает автор статьи, Сорос не был в Украине с 2016 года. Пинчук же передвигается только на BMW и не был в тот день в аэропорту.

Также в день визита юриста в Киев на улицы украинской столицы вышли "тысячи полицейских", чтобы "охотиться" на американцев. В МВД опровергли "охоту" и заявили, что дополнительных сил в этот день на улицы Киева не направляли.

Среди свидетелей Джулиани, которые могут доказать беспочвенность обвинений есть бывший генпрокурор Виктор Шокин и экс-генпрокурор Юрий Луценко. В фильме говорится о том, что Луценко воевал на восточном фронте вместе с женой и сыновьями, защищая украинский суверенитет от российских танков.

Касательно  Шокина, то авторы рассказали, что он имеет проблемы со здоровьем из-за отравления ртутью. Демонстрировали при этом справку от врача, которая свидетельствовала о допустимом уровне ртути.

Шокин, например, утверждал, что его уволили из-за дела сына Байдена, политического конкурента Трампа. Вроде тогдашний генпрокурор имел материалы, доказывающие коррумпированность Байдена младшего.

Вместе с тем, Луценко утверждал, что таких доказательств нет.

Также адвокат считал необходимым заслушать показания руководителя САП Назара Холодницкого и бывшего скандального прокурора Сергея Кулика.

Также в фильме заявили, что Украина не проводит расследование по делу компании Burisma, в правление которой и входил сын Байдена – Хантер. Вместе с тем,  НАБУ до сих пор занимается делом о возможных злоупотреблениях бывшего министра энергетики Николая Злочевского в пользу этой компании.

Напомним:

  • Рудольф Джулиани, юрист президента США Дональда Трампа, сделал документальный сериал для прореспубликанского телеканала OANN. Главная цель фильма – доказать абсурдность дела импичмента Дональда Трампа.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАЛуценкоШокинТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
США
США объявят о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами – СМИ
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Экс-чиновники США вели тайные переговоры с близкими к Кремлю россиянами относительно Украине - СМИ
Последние новости
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
Все новости...
Реклама: