Ельченко стал послом Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

Источник: указы президента от 18 декабря

Детали: Указом №910 Зеленский уволил Ельченко с должности постпреда в ООН и посла в Ямайке.

В указе №911 говорится: "Назначить Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в США".

О назначении Ельченко несколько дней назад говорил министр МИД Вадим Пристайко.

Кроме того, Зеленский назначил посла Украины в Китайской народной республике - Сергея Камышева, посла в Молдове - Марка Шевченко, посла в Катаре - Андрея Кузьменко, посла в Иорданского Хашимитского Королевства - Мирославу Щербатюк.

Напомним: