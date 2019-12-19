Россия загнала на Донбасс две колонны подозрительных камазов

Через неподконтрольные Украине участки границы с Россией на оккупированный Донбасс въехали 17 камазов с неизвестным грузом.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 05.00 до 06.00 19 декабря этого года на въезд в Украину последовало 2 колонны грузовиков.

Перемещение этих российских автоколонн, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и государственного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей.

Российская сторона называет такие колонны, которые регулярно въезжают на оккупированный Донбасс через неконтролируемые Украиной участки границы, "гуманитарными конвоями". В грузовиках якобы перевозили оборудование, медикаменты, детские наборы.

Однако украинская межведомственная группа из пограничников и таможенников не могла получить истинную информацию о фактическом содержание грузовиков и могла осуществлять только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

При этом пограничники определили, что загруженность грузовиков в среднем составляла около 75%.

Напомним: В этом году это двенадцатый такой "гумконвой". В целом Россия отправила на оккупированный Донбасс уже девяносто шесть таких "гумконвоев" с неизвестным содержимым.