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Возросло количество украинцев, которые считают Россию агрессором

Четверг, 19 декабря 2019, 10:53

Большинство украинцев - 70% - считают Россию агрессором.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 13-17 декабря 

Дословно: "За последний месяц выросло количество респондентов, которые считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине – с 64% до 70%. Противоположного мнения придерживаются 21% опрошенных".

 
 

Детали: Последних больше всего на Юге и особенно на Востоке страны и среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Также в декабре выросла поддержка проевропейского вектора развития страны: 60% поддерживают вступление в Евросоюз (в ноябре - 57%), 52% поддерживают вступление в НАТО (48% - в ноябре).

 

Социлоги отмечают, что в дальнейшем в вопросах внешнеполитической ориентации Украины наблюдаются четкие региональные различия: сторонников прозападного направления движения страны больше на Западе и в Центре, противников - на Юге и Востоке. Среди жителей юго-восточных областей преобладает поддержка идеи о равноудаленности от России и Запада, или же пророссийские ориентации.

Украинская правда

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Темы: социологияРосcия
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