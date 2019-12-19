За силовое возвращение Донбасса выступают 16% украинцев, 38% – за замораживание конфликта

Почти две трети опрошенных украинцев выступают за дипломатические пути решения проблемы на Донбассе

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 13-17 декабря

Детали: Согласно опросу, 38% украинцев поддерживают идею прекращения военных действий и признания территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 22% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины.

Только 8% респондентов выступают за их полное отделение.

С другой стороны продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на Донбассе поддерживают 16% опрошенных. За последний месяц количество сторонников военного пути решении вопроса оккупированных территорий несколько уменьшилась. Больше всего таких среди сторонников партии "Европейская солидарность", меньше всего - "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Четверть опрошенных считают, что для установления мира на Донбассе нужно меньше одного года. Треть респондентов утверждают, что для этого требуется от одного до пяти лет. 16% - более пяти лет.

7% отмечают, что установить мир на оккупированном Донбассе невозможно.

В то же время по продолжительности полного возврата территорий оккупированного Донбасса мысли несколько отличаются: 22% считают, что для этого нужно более пяти лет, треть - от одного до пяти лет и лишь 14% утверждают, что нужно меньше года.

9% считают, что оккупированные территории на Востоке Украины вернуть невозможно.

В скорое установление мира чаще других верят жители Востока, зато по срокам реинтеграции мысли менее оптимистичны.