Движение транспорта в центре Киева будет ограничено: зажгут главную елку

В Киеве 19 декабря запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской в связи с открытием новогодней елки.

Источник: распоряжение КГГА № 1769.

Детали: Движение запретят:

с 17:00 до 19:00 - от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской;

с 16:00 до 22:00 - от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка, а также вдоль Владимирского проезда.

По информации Департамента транспортной инфраструктуры, троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская", а троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Кроме того движение транспорта на улице Софиевской до Рыльского переулка, а также вдоль Владимирского проезда будут закрыты 24 декабря с 16:00 до 22:00, 31 декабря с 22:00 до 03:00 следующих суток, 1 января с 14:00 до 22:00, 7 января с 12:00 до 17:00.

В это время в эти дни общественный транспорт будет курсировать также по измененным маршрутам, как и 19 декабря.