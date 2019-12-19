Рейтинг партий: "Слуга народа" идет вверх, другие – наоборот

Лидером электоральных симпатий по-прежнему является президентская партия "Слуга народа".

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 13-17 декабря

Дословно: "По состоянию на середину декабря лидером электоральных симпатий является партия "Слуга народа", которую поддерживают почти 48% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах".

Детали: 11,4% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За життя", 9,0% – партию "Европейская солидарность", 7,8% – партию "Батькивщина", 4,4% – партию "Голос". Рейтинг других политических сил – менее 3%. Тех, кто не определился – около 16%.

Динамика, презентованная социологами, показывает, что рейтинг партии "Слуга народа" немного вырос относительно ноябрьских показателей. Рейтинги остальных политсил замерли на месте либо незначительно идут вниз.

Справка: Социологическое исследование "Рейтинга" было проведено 13-17 декабря 2019 года. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) социологи опросили 2500 респондентов от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.