Визит госсекретаря США в Украину запланирован на начало 2020 года – Ермак

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Четверг, 19 декабря 2019, 15:05

На начало января 2020 года запланирована встреча главы президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил помощник главы государства Андрей Ермак в интервью "Интерфакс-Украина".

"На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным предстоящим визитом президента Зеленского в США", - сказал Ермак.

Кроме того, по его словам, планируется также визит Зеленского в Великобританию. "Потом, я думаю, будет также обращено внимание на Восток", - рассказал Ермак.

По его словам, в американском обществе "есть устойчивое уважение к президенту Зеленскому, который в сложной ситуации занял очень принципиальную, честную, достойную позицию".

О запланированном визите Помпео в Киев на этой неделе сообщало издание Politico. По данным издания, чиновники администрации президента Трампа планируют принять меры для стабилизации отношений США с Украиной на фоне расследования импичмента, которое сильно испортило связи между двумя странами.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор уйдет с должности в начале следующего года. Белый дом, скорее всего, предложит назначить новым послом генерала армии США в отставке Кита Дейтона.

Темы: США


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