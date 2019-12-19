18 декабря в Киеве температура воздуха превысила 15 градусов, став самой высокой за декабрь за 139 лет

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского

Детали: 18 декабря после полудня столбик термометра поднялся до + 15,2 °С, что на 3,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.

Это максимальное значение температуры воздуха стало самым высоким за декабрь в Киеве за 139 лет наблюдений.

Благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температура 18 декабря достигла + 8,2 °С, что на 2,4 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1937 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре 16 октября.

Ночь на Николая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 5,8 °С, что на 3,0 °С выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015 годов.