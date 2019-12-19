Армия в смартфоне: в Минобороны анонсировали электронный военный билет
1071 просмотр
Четверг, 19 декабря 2019, 15:42
Заместитель министра обороны Алексей Марценюк анонсировал введение в Украине электронного военного билета.
Источник: Марценюк, которго цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "В первую очередь мы будем переводить в электронный вид те документы, которые являются базовыми для военнослужащего. Речь идет об электронном военном билете и автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом; стыдно, что это не сделано до сих пор".
Детали: По словам Марцынюка, также в приоритете Минобороны по электронному документообороту введение оформления компенсаций за аренду жилья без использования бумажных документов, а также онлайн-очередь на квартиры.
Кроме того, предусматривается введение электронных рапортов.
powered by lun.ua